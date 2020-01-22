В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У российских ученых есть базовые заготовки для создания вакцины от коронавируса, распространившегося в Китае, сообщила начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
"Разработка вакцины — это достаточно длительный процесс, решение о разработке вакцины основывается на тех рисках и необходимости, которые диктуются текущей ситуацией. На сегодняшний день мы будем оценивать и основываться на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения", — сказала она журналистам.
Ежлова также добавила, что Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через границу, у въезжающих дистанционно измеряют температуру тела, проводят анкетирование.
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По словам главы департамента, сегодня собирается комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, чтобы оценить ситуацию. Специалисты должны решить, нужно ли поднимать или снижать уровень риска и какие дополнительные рекомендации можно дать всем странам. Ежлова подчеркнула, что во встрече участвуют эксперты Роспотребнадзора.
Она подчеркнула, что в России сейчас нет случаев госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом.
Коронавирус 2019-nCoV
В конце декабря в Китае сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов.
Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Случаи с подозрением на заражения выявили в Сингапуре, Гонконге и Австралии.
Пекин официально подтвердил, что вирус передается от человека к человеку.
По последним данным, общее число заразившихся в КНР увеличилось до 473 человек. Ранее сообщалось о 440 заболевших и девяти умерших.
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