Путин рассказал о сохранении пособий по уходу за детьми-инвалидами

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Минфин просчитывает стоимость сохранения пособия по уходу за детьми-инвалидами ряду категорий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Сопредседатель Координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ Елена Клочко рассказала президенту, что родители детей-инвалидов иногда открывают НКО, общественные организации для того чтобы расширить спектр услуг для своих детей, работают бесплатно. По ее словам, после этого они лишаются пособия лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами (ЛОУ).
"Вы сейчас упомянули про тех, кто работает, но эту меру поддержки не получают не только те, кто работает, те, кто получает пособие по безработице, уже не получает, понимаете? Это так звучит несколько странновато", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
Он отметил, что пособие не получают работающие трудоспособного возраста, работающие пенсионеры и даже те, кто получает пособие по безработице.
"Мне думается, что это самое простое вот людей поддержать, решив вот эти вопросы... сейчас Минфин просто считает, сколько это стоит. Такая задача перед Минфином поставлена", - уточнил Путин.
"Услышал", - добавил он, отвечая на просьбу о индексации пособия.