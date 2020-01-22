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Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту компании "Димпласт"
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РИА Новости

Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту компании "Димпласт"

14:37 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Корпорация МСП предоставила гарантийное обеспечение двух кредитных линий на сумму 65,7 миллиона рублей для производителя пластиковых изделий "Торговый дом Димпласт", сообщает пресс-служба Корпорации.
Полученные средства компания направит на приобретение оборудования, ремонт цеха и закупку дополнительного объёма сырья. В результате финансовой поддержки предприятие модернизирует и расширит производственные мощности, увеличит объём выпуска продукции, повысит эффективность производства и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса, отмечается в сообщении.
ООО "ТД Димпласт", основанное в 2009 году, выпускает различные виды продукции из пластика в моногороде Димитровграде Ульяновской области. В линейке продукции предприятия: пластиковые трубы, товары бытового назначения, одноразовая посуда и другое. Производственная мощность предприятия составляет более 13 тысяч тонн товаров в год, его клиентами являются более 10 тысяч компаний в России и странах СНГ, напомнили в пресс-службе.
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Корпорация МСП
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