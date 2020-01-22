Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту компании "Димпласт"

Полученные средства компания направит на приобретение оборудования, ремонт цеха и закупку дополнительного объёма сырья. В результате финансовой поддержки предприятие модернизирует и расширит производственные мощности, увеличит объём выпуска продукции, повысит эффективность производства и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие бизнеса, отмечается в сообщении.

ООО "ТД Димпласт", основанное в 2009 году, выпускает различные виды продукции из пластика в моногороде Димитровграде Ульяновской области. В линейке продукции предприятия: пластиковые трубы, товары бытового назначения, одноразовая посуда и другое. Производственная мощность предприятия составляет более 13 тысяч тонн товаров в год, его клиентами являются более 10 тысяч компаний в России и странах СНГ, напомнили в пресс-службе.