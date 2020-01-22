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Глава ЕК поздравила нового президента Греции с избранием на пост
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РИА Новости

Глава ЕК поздравила нового президента Греции с избранием на пост

14:28 22.01.2020 (обновлено: 14:29 22.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила нового президента Греции, которым впервые стала женщина Екатерина Сакелларопулу, с избранием на этот пост.
Ранее сообщалось, что президентом Греции была избрана Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда Греции – Государственного совета. Таким образом, греческое государство впервые возглавила женщина.
Екатерина Сакелларопулу
Вчера, 13:13
Биография Екатерины Сакелларопулу
"Поздравляю Екатерину Сакелларопулу – первого президента-женщину Греческой Республики – с избранием сегодня в греческом парламенте подавляющем числом голосов. Греция движется в новую эру равенства", - говорится в сообщении главы Еврокомиссии в Twitter.
Также нового президента поздравил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал избрание женщины на пост главы этого государства "отличным знаком".
По конституции, президента Греции выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Своего кандидата могут предложить и фракции. Регламент не предусматривает обсуждения кандидата в президенты. Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями. Основная власть принадлежит премьер-министру.
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