Глава ЕК поздравила нового президента Греции с избранием на пост

Также нового президента поздравил глава Евросовета Шарль Мишель. Он назвал избрание женщины на пост главы этого государства "отличным знаком".

По конституции, президента Греции выбирает сроком на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Своего кандидата могут предложить и фракции. Регламент не предусматривает обсуждения кандидата в президенты. Срок полномочий действующего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями. Основная власть принадлежит премьер-министру.