Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совфед на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Калужской области Юрия Волкова.
Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Волков написал заявление о досрочном сложении полномочий.
По его словам, Волков не распространяется о своих дальнейших планах, только сказал, что переходит на солидную работу.
Ранее в Telegram появилась новость о том, что глава Калужской области Анатолий Артамонов может досрочно уйти со своего поста и перейти на работу в Совет Федерации.