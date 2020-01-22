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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова
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РИА Новости

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова

14:23 22.01.2020
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CC BY 2.0 / Совет Федерации / Юрий ВолковСенатор Юрий Волков
Сенатор Юрий Волков
CC BY 2.0 / Совет Федерации / Юрий Волков
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совфед на заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от исполнительной власти Калужской области Юрия Волкова.
Ранее глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что Волков написал заявление о досрочном сложении полномочий.
По его словам, Волков не распространяется о своих дальнейших планах, только сказал, что переходит на солидную работу.
Ранее в Telegram появилась новость о том, что глава Калужской области Анатолий Артамонов может досрочно уйти со своего поста и перейти на работу в Совет Федерации.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
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