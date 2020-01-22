Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова

По его словам, Волков не распространяется о своих дальнейших планах, только сказал, что переходит на солидную работу.

Ранее в Telegram появилась новость о том, что глава Калужской области Анатолий Артамонов может досрочно уйти со своего поста и перейти на работу в Совет Федерации.