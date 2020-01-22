Путин рассказал о создании сервиса с информацией по доступным льготам

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Неинформированность граждан наносит реальный вред всем государственным программам, поэтому идет работа над созданием сервиса единого окна, где люди смогут получить информацию о полагающейся им помощи, компенсациях, заявил президент РФ Неинформированность граждан наносит реальный вред всем государственным программам, поэтому идет работа над созданием сервиса единого окна, где люди смогут получить информацию о полагающейся им помощи, компенсациях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

"Такое поручение уже есть, в конце прошлого года принят этот закон о персональных данных, где человек может войти в одно окно и там получить всю информацию о том, на что он имеет право. Вы подняли очень важный вопрос, ведь по имеющимся у меня данным, примерно 35% только людей знают о том, на что они имеют право. Эта неинформированность, она наносит реальный вред всем нашим программам", - заявил он, отвечая на вопрос активистки ОНФ Юлии Зимовой

По его мнению, многие люди не пользуются положенной помощью и льготами только потому, что ничего не знают об этом.

"И такое единое окно должно быть создано, мы этим занимаемся, это будем делать, даже средства на это специально выделяются", - добавил президент.

Зимова также предложила добавить в личный кабинет на портале Госуслуги и информацию о помощи от некоммерческих организаций.