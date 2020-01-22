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2020-01-22T14:15+0300
https://ria.ru/20200122/1563734108.html
Макрон рассказал о позиции Франции по иранской ядерной программе
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РИА Новости

Макрон рассказал о позиции Франции по иранской ядерной программе

14:15 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Иерусалиме, что позиция Франции относительно ядерной программы Ирана однозначна - у Тегерана не может быть ядерного оружия.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.
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"Я обсуждал региональные проблемы с премьер-министром Нетаньяху, и позиция Франции касательно иранской ядерной программы однозначна. У Тегерана не будет ядерного оружия", - заявил Макрон на совместной процесс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.
Ранее Макрон присутствовал на рабочем завтраке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в преддверии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. На встрече обсуждались региональные проблемы и вопросы безопасности. Израильский премьер также призвал президента Франции присоединиться к санкциям против Ирана и поблагодарил его за четкую позицию осуждения антисемитизма.
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С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей, прибывающих в эти дни в Иерусалим, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.
На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Владимира Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.
В рамках визита Владимира Путина в Израиль запланирована встреча российского президента с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Также оба лидера собираются принять участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда в иерусалимском парке Сакер.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронМохаммад Джавад ЗарифДоговор о нераспространении ядерного оружияИерусалимИранВ мире
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