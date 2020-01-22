Макрон рассказал о позиции Франции по иранской ядерной программе

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Иерусалиме, что позиция Франции относительно ядерной программы Ирана однозначна - у Тегерана не может быть ядерного оружия.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если вопрос о иранской ядерной программе будет вынесен на обсуждение в Совете Безопасности ООН.
20 января, 16:06Рябков предостерег партнеров по СВПД от "неосторожных действий"
"Я обсуждал региональные проблемы с премьер-министром Нетаньяху, и позиция Франции касательно иранской ядерной программы однозначна. У Тегерана не будет ядерного оружия", - заявил Макрон на совместной процесс-конференции с президентом Израиля Реувеном Ривлиным.
Ранее Макрон присутствовал на рабочем завтраке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в преддверии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, приуроченного к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. На встрече обсуждались региональные проблемы и вопросы безопасности. Израильский премьер также призвал президента Франции присоединиться к санкциям против Ирана и поблагодарил его за четкую позицию осуждения антисемитизма.
С вечера вторника в Израиль прибывают международные делегации. В числе гостей, прибывающих в эти дни в Иерусалим, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-президент США Майк Пенс. Всего в работе крупнейшего в истории Израиля форума примут участие президенты, главы правительств, спикеры парламентов и монархи 45 стран.
На конференции в музее Яд Вашем запланированы речи Владимира Путина и лидеров других стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, а также выступления президента и премьер-министра Израиля.
В рамках визита Владимира Путина в Израиль запланирована встреча российского президента с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Также оба лидера собираются принять участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда в иерусалимском парке Сакер.