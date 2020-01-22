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Российское посольство опровергло данные о недопуске врача к Виннику
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РИА Новости

Российское посольство опровергло данные о недопуске врача к Виннику

14:09 22.01.2020 (обновлено: 14:10 22.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Александр Винник. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сообщения СМИ о якобы недопуске к россиянину Александру Виннику врача посольства не соответствуют действительности, врач осмотрел его, заявили в дипмиссии РФ в Греции.
Накануне адвокаты Винника Тимофей Мусатов и Зои Константопулу заявили, что в понедельник к Виннику не допустили врача посольства.
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Винника держат в тюрьме Греции 30 месяцев без решения суда и обвинений, хотя конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. Винник был арестован в Греции во время отдыха по запросу США. Он отвергает все обвинения. Винник с 20 декабря объявил голодовку, требуя соблюдения его прав. Он заявил о пытках и психологической войне с целью сломать его. Адвокат сообщила, что к россиянину во вторник не допустили врача посольства России, чтобы тот смог провести медосмотр. С 31 декабря Винника лишен прогулок.
"Сообщения в СМИ о том, что греческая сторона якобы не допустила к содержащемуся под стражей в Афинах российскому гражданину А.В. Виннику врача посольства не соответствуют действительности. 20 января врач посольства с разрешения греческих властей посетил и провел осмотр росгражданина", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
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