Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи

АФИНЫ, 16 янв - РИА Новости. Россиянин Россиянин Александр Винник , арестованный в Греции в июле 2017 года по запросу США и незаконно находящийся в предварительном заключении 30 месяцев в нарушение законов и конституции Греции, заявил о пытках и психологическом давлении на него и обратился за помощью ко всем.

"Я человек без прав, незаконно заключённый в Греции 30 месяцев, без обвинений в чем-либо. Они хотят уничтожить меня за мои знания. Они хотят, чтобы моя голова лежала на плахе всего лишь из-за моих знаний и технологических способностей", - говорится заявлении Винника, распространённом его адвокатами на греческом языке.

"Я подвергаюсь пыткам и психологической войне, чтобы сломать меня. Они не позволяют мне подышать свежим воздухом, последний раз меня выпустили на прогулку заключённых на несколько минут в канун Нового года, 31 декабря 2019 года. Мой адвокат Зоя Константопулу сказала мне: "Это твоя последняя прогулка в этом десятилетии", а я ответил ей: "Может быть, это последняя прогулка в моей жизни", - пишет Винник.

Он сообщил, проводит голодовку 28-й день.

"Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену", - заявил россиянин.

По его словам, в четверг охранники в течение двух часов не позволяли нотариусу пройти к нему в камеру, чтобы он мог подписать доверенность на защиту его прав.

"Я узнал, что председатель Государственного совета после того, что она сделала в моем деле, была выдвинута кандидатом в президенты Республики Греция. Она положила мою голову на плаху, и теперь ее выдвигают на пост главы греческого государства. Какая у меня надежда против такой власти, против правительств США и Франции? Два государства, в которые я не ступал, но хотят меня заполучить, чтобы использовать меня в гуманитарной войне против моей страны, России", - заявил Винник.

Гражданин России обратился за помощью ко всем.

"Я ищу помощи каждого человека, у кого есть совесть. Я призываю вмешаться тех, кто защищает права человека. Сегодня я, завтра будет один из вас", - говорится в заявлении, написанном 16 января.

Накануне премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил кандидатуру председателя высшего административного суда Греции – Государственного совета Екатерины Сакелларопулу на пост президента Греции. Она может стать первой женщиной на посту главы греческого государства. Голосование пройдёт в парламенте 22 января.

Выдвигая ее кандидатуру, Мицотакис охарактеризовал ее как защитницу правосудия и прав человека. Сакелларопулу 10 января председательствовала на суде по делу Винника. В ходе заседания адвокаты указали на многочисленные нарушения прав человека в деле россиянина, в частности, антиконституционное и противозаконное содержание под стражей. Судья никак не реагировала на заявления и сама нарушила права гражданина на ознакомление с материалами дела, отказавшись предоставить предусмотренные законом 60 дней.

Дело Винника

Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. Его выдачи по обвинению в разных преступлениях добиваются США, Франция и Россия.

США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В Америке россиянину грозит 55 лет тюрьмы.

Франция обвинила Винника в причастности к мошенническому обману тысяч французов, причем в то время, когда он сидел в греческой тюрьме, находясь под круглосуточным наблюдением и не имея никакого доступа к электронным устройствам. Французские власти при этом не уточняли статус Винника – является ли он подозреваемым, обвиняемым или свидетелем.

Винник отрицает все объявления и заявляет, что не нарушал законов США и Франции. Он также заявил, что готов предстать перед судом в России.

Адвокаты заявили, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию с грубейшими нарушениями всех правовых норм.