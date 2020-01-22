Путин поддержал идею перехода студентов-медиков на целевое обучение

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин одобрил идею перехода студентов-медиков на целевое обучение с любого курса.
"В целом это хорошая практика, и во многих субъектах она уже применяется", - сказал президент на встрече с представителями общественности, комментируя соответствующую просьбу.
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"По программе "Лечебное дело" мы хотим добиться того, чтобы 70% было по целевому назначению, по педиатрии 75% по целевому назначению, а по остро дефицитным специальностям до 100%. Но то, что Вы предлагаете, можно сделать уже сейчас", - отметил Путин.
По его словам, уже сейчас соответствующие работодатели могут заключать договоры в процессе обучения со студентом, если студент сам этого пожелает.
"В принципе это может быть обоюдополезным мероприятием заключение такого договора. Потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать, и если он подписывает договор будучи уже студентом, он понимает, делает осознанный выбор... А второе, работодатель будущий обязан тоже будет предпринять определенные шаги по поддержке этого студента", - считает Путин.
Речь может идти о дополнительной стипендии, оплаты или предоставления жилья, пояснил он.
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