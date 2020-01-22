Путин поддержал идею перехода студентов-медиков на целевое обучение

"В принципе это может быть обоюдополезным мероприятием заключение такого договора. Потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать, и если он подписывает договор будучи уже студентом, он понимает, делает осознанный выбор... А второе, работодатель будущий обязан тоже будет предпринять определенные шаги по поддержке этого студента", - считает Путин.