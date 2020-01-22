Путин рассказал о расходах на поддержку семей при реализации послания

"С учетом того, что меня некоторые коллеги критикуют по поводу того, что у нас большие очень расходы будут... я говорю об этом с вами, но ясно, что это публично говорится, все предложенные новации, связанные с поддержкой семьи, детства, материнства, горячим питанием в школах, с выплатами детям от 3 до 7 лет - это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8% ВВП страны - это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.