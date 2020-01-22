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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T13:52+0300
https://ria.ru/20200122/1563732882.html
Путин рассказал о расходах на поддержку семей при реализации послания
https://cdn25.img.ria.ru/images/156373/24/1563732460_0:179:3322:2048_1036x0_80_0_0_4162a85ec2f6d954368e0d069abcb4fb.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о расходах на поддержку семей при реализации послания

13:50 22.01.2020 (обновлено: 13:52 22.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Расходы на поддержку семей при реализации послания потянут на 0,5-0,8% ВВП, это свыше 1 триллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С учетом того, что меня некоторые коллеги критикуют по поводу того, что у нас большие очень расходы будут... я говорю об этом с вами, но ясно, что это публично говорится, все предложенные новации, связанные с поддержкой семьи, детства, материнства, горячим питанием в школах, с выплатами детям от 3 до 7 лет - это большие расходы бюджета. Они примерно потянут на от 0,5 до 0,8% ВВП страны - это большие деньги, это свыше триллиона рублей дополнительных расходов", - сказал Путин на встрече с представителями общественности.
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