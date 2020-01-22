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Путин рассказал о подходящей для России форме правления
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РИА Новости

Путин рассказал о подходящей для России форме правления

13:49 22.01.2020 (обновлено: 15:04 22.01.2020)
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области рассказал, какая форма правления, по его мнению, подходит России.

"Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны — даже не посчитать, кто-то говорит — 160, кто-то — 190, понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Владимир Путин
Глава государства добавил, что такая форма, как парламентская республика, достаточно распространена в мире и в некоторых странах эффективно применяется.
В качестве примера он упомянул Германию, которая является парламентской республикой, и Францию — президентскую республику. Что касается мира в целом, здесь существуют разные примеры: в Индии применяется парламентская форма, а в США — президентская, уточнил Путин.
"Возможно ли это (парламентская республика. — Прим. ред.) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", — заключил президент.
Ранее, выступая 15 января перед Федеральным собранием, Путин уже заявлял, что, по его мнению, Россия должна оставаться сильной президентской республикой.
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