Путин рассказал о подходящей для России форме правления

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области рассказал, какая форма правления, по его мнению, подходит России

"Я думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей, проживающих на территории страны — даже не посчитать, кто-то говорит — 160, кто-то — 190, понимаете, нужна все-таки крепкая президентская власть". Владимир Путин

Глава государства добавил, что такая форма, как парламентская республика, достаточно распространена в мире и в некоторых странах эффективно применяется.

В качестве примера он упомянул Германию, которая является парламентской республикой, и Францию — президентскую республику. Что касается мира в целом, здесь существуют разные примеры: в Индии применяется парламентская форма, а в США — президентская, уточнил Путин.

"Возможно ли это (парламентская республика. — Прим. ред.) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", — заключил президент.