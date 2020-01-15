Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой

"Убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться и, скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой", - сказал Путин.