Неверов рассказал, кто возглавит комитет по делам национальностей

Что ждать от нового кабмина? Политики и эксперты о команде Мишустина Парламентарии, эксперты и общественные деятели поделились в эфире радио Sputnik мнениями о составе нового кабинета министров и рассказали, каких шагов ждут от правительства Михаила Мишустина.