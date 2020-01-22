Неверов рассказал, кто возглавит комитет по делам национальностей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что главой комитета по делам национальностей Госдумы будет представитель от СР, а нынешний глава - представитель фракции ЕР Ильдар Гильмутдинов - займёт должность первого зампреда.
"Комитет по информационной политике по договорённости с эсерами передаётся нам, а по делам национальностей, наш, передаётся "Справедливой России". Ильдар Ирекович (Гильмутдинов, нынешний глава комитета, депутат от ЕР) будет в этом комитете первым заместителем", - заявил Неверов РИА Новости на просьбу прокомментировать ротацию глав комитетов.
Неверов подчеркнул, что у фракции нет претензий к депутату Гильмутдинову и в должности первого зампреда продолжит также хорошо выполнять свою работу.