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Неверов рассказал, кто возглавит комитет по делам национальностей
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РИА Новости

Неверов рассказал, кто возглавит комитет по делам национальностей

13:39 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что главой комитета по делам национальностей Госдумы будет представитель от СР, а нынешний глава - представитель фракции ЕР Ильдар Гильмутдинов - займёт должность первого зампреда.
"Комитет по информационной политике по договорённости с эсерами передаётся нам, а по делам национальностей, наш, передаётся "Справедливой России". Ильдар Ирекович (Гильмутдинов, нынешний глава комитета, депутат от ЕР) будет в этом комитете первым заместителем", - заявил Неверов РИА Новости на просьбу прокомментировать ротацию глав комитетов.
Неверов подчеркнул, что у фракции нет претензий к депутату Гильмутдинову и в должности первого зампреда продолжит также хорошо выполнять свою работу.
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Ильдар ГильмутдиновСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовРоссияПолитика
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