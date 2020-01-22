Коллекторов предлагают допустить до взыскания долгов по ЖКХ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами населения по услугам жилищно-коммунального хозяйства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Документ был разработан на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на прошлой неделе. В него включили отдельную статью о взыскании просроченной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, согласно которой этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. При этом, отмечает издание, для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.

По словам собеседника газеты, эта версия документа не окончательная, некоторые его положения еще предстоит уточнить.

Ранее сообщалось , что в начале года будет разработан законопроект, полностью запрещающий коллекторам доступ к долгам за ЖКХ. Кроме того, в России вступил в силу запрет продавать коллекторам задолженность по коммунальным платежам. Однако они обходят его при помощи агентских договоров.

"Коллекторам отдавать нельзя"

Идею допустить коллекторов до работы с долгами по ЖКХ прокомментировали депутаты законодательного собрания Приморского края.

Депутат Владимир Беспалов отнесся к ней отрицательно.

"Никаким коллекторам долги отдавать нельзя, нужно создать комиссию, которая проверила бы, в том числе, решения судов не в пользу владельцев, особенно внимательно нужно посмотреть по пенсионерам и ветеранам, социально незащищенным слоям населения", — сказал он.

В эту комиссию, по его мнению, должны входить представители органов местного самоуправления, ТСЖ, органы самоуправления дома и работник прокуратуры. А если долги накапливаются свыше трех лет лет, то "их надо простить и погасить", особенно для пожилых людей, добавил Беспалов.

Его коллега, депутат Дмитрий Новиков также выступил против предложения передавать коллекторам право по взысканию долгов за ЖКХ.

"Прежде чем взыскивать с людей, нужно быть абсолютно уверенным, что эти услуги предоставляются в полном объеме и по нормальным ценам. К сожалению, и по первому, и по второму пункту часто возникают большие вопросы", — сказал он.

В пример парламентарий привел ситуацию с мусором во Владивостоке: на протяжении месяца мусор в двух районах не вывозится либо вывозится с большими задержками, а крупногабаритный мусор не вывозят вообще.

"Теперь местным жителям в полном объеме платежки выставлять? А если люди откажутся платить за услугу, которая им не была оказана, к ним придут коллекторы? Или горячая вода — каждую зиму поступают сообщения, что в квартирах холодно, температура теплоносителя не отвечает нормативам. Услуга не предоставлена или предоставлена не в полном объеме", — добавил Новиков.

По его словам, такие же проблемы есть и с уборкой, и с ремонтом подъездов, стоимость которого управляющие компании часто завышают в разы.

Мнение экспертов

Эксперты отнеслись к идее передавать коллекторам долги за ЖКХ несколько иначе. Так, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина считает допуск коллекторских агентств к работе с долгами по ЖКХ острой необходимостью.

В беседе с "360" она объяснила это тем, что у управляющих организаций нет инструментов взыскания таких долгов, тогда как должники, по ее словам, "ликуют уже не первый месяц". При этом, добавила Москвина, должники, как правило, — это представители среднего класса.

Управляющие компании беспомощны, считает Москвина, потому что им нельзя сотрудничать с коллекторами, а самостоятельно подать на должника в суд они не могут.