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Коллекторов предлагают допустить до взыскания долгов по ЖКХ
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РИА Новости

Коллекторов предлагают допустить до взыскания долгов по ЖКХ

13:41 22.01.2020 (обновлено: 19:45 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Коллекторские агентства могут допустить до полноценной работы с долгами населения по услугам жилищно-коммунального хозяйства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.
Документ был разработан на заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, которое состоялось на прошлой неделе. В него включили отдельную статью о взыскании просроченной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, согласно которой этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. При этом, отмечает издание, для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.
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По словам собеседника газеты, эта версия документа не окончательная, некоторые его положения еще предстоит уточнить.
Ранее сообщалось, что в начале года будет разработан законопроект, полностью запрещающий коллекторам доступ к долгам за ЖКХ. Кроме того, в России вступил в силу запрет продавать коллекторам задолженность по коммунальным платежам. Однако они обходят его при помощи агентских договоров.
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"Коллекторам отдавать нельзя"

Идею допустить коллекторов до работы с долгами по ЖКХ прокомментировали депутаты законодательного собрания Приморского края.
Депутат Владимир Беспалов отнесся к ней отрицательно.
"Никаким коллекторам долги отдавать нельзя, нужно создать комиссию, которая проверила бы, в том числе, решения судов не в пользу владельцев, особенно внимательно нужно посмотреть по пенсионерам и ветеранам, социально незащищенным слоям населения", — сказал он.
В эту комиссию, по его мнению, должны входить представители органов местного самоуправления, ТСЖ, органы самоуправления дома и работник прокуратуры. А если долги накапливаются свыше трех лет лет, то "их надо простить и погасить", особенно для пожилых людей, добавил Беспалов.
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Его коллега, депутат Дмитрий Новиков также выступил против предложения передавать коллекторам право по взысканию долгов за ЖКХ.
"Прежде чем взыскивать с людей, нужно быть абсолютно уверенным, что эти услуги предоставляются в полном объеме и по нормальным ценам. К сожалению, и по первому, и по второму пункту часто возникают большие вопросы", — сказал он.
В пример парламентарий привел ситуацию с мусором во Владивостоке: на протяжении месяца мусор в двух районах не вывозится либо вывозится с большими задержками, а крупногабаритный мусор не вывозят вообще.
"Теперь местным жителям в полном объеме платежки выставлять? А если люди откажутся платить за услугу, которая им не была оказана, к ним придут коллекторы? Или горячая вода — каждую зиму поступают сообщения, что в квартирах холодно, температура теплоносителя не отвечает нормативам. Услуга не предоставлена или предоставлена не в полном объеме", — добавил Новиков.
По его словам, такие же проблемы есть и с уборкой, и с ремонтом подъездов, стоимость которого управляющие компании часто завышают в разы.
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Мнение экспертов

Эксперты отнеслись к идее передавать коллекторам долги за ЖКХ несколько иначе. Так, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина считает допуск коллекторских агентств к работе с долгами по ЖКХ острой необходимостью.
В беседе с "360" она объяснила это тем, что у управляющих организаций нет инструментов взыскания таких долгов, тогда как должники, по ее словам, "ликуют уже не первый месяц". При этом, добавила Москвина, должники, как правило, — это представители среднего класса.
Управляющие компании беспомощны, считает Москвина, потому что им нельзя сотрудничать с коллекторами, а самостоятельно подать на должника в суд они не могут.
Руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева назвала тему взыскания долгов с россиян болезненной. Она подчеркнула, что коллекторы, которые будут взыскивать долги за коммунальные услуги, должны быть профессионалами, иначе могут пострадать люди.
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