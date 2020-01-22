Экс-полпред в СКФО поблагодарил власти и жителей округа за поддержку

ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников поблагодарил власти и жителей региона за сотрудничество и поддержку.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полпредом в СКФО. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.
"Уважаемые жители Северного Кавказа! Сердечно благодарю всех вас за сотрудничество и поддержку в течение моей работы в должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - написал Матовников в Instagram.
Он также выразил признательность всем главам субъектов округа "за общее стремление к единым целям по улучшению уровня жизни каждого человека". "Уверен, впереди наши регионы ждут большие позитивные перемены. Отдельное спасибо - моим соратникам и коллегам. Я чувствовал ваше надежное плечо, на которое всегда мог опереться", - отметил Матовников.
"Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие. Здоровья, добра и новых успехов на благо Северного Кавказа и всей России!" - добавил он.