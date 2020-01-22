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Экс-полпред в СКФО поблагодарил власти и жителей округа за поддержку
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РИА Новости

Экс-полпред в СКФО поблагодарил власти и жителей округа за поддержку

13:33 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Матовников
Александр Матовников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Александр Матовников. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников поблагодарил власти и жителей региона за сотрудничество и поддержку.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полпредом в СКФО. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.

"Уважаемые жители Северного Кавказа! Сердечно благодарю всех вас за сотрудничество и поддержку в течение моей работы в должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - написал Матовников в Instagram.

Он также выразил признательность всем главам субъектов округа "за общее стремление к единым целям по улучшению уровня жизни каждого человека". "Уверен, впереди наши регионы ждут большие позитивные перемены. Отдельное спасибо - моим соратникам и коллегам. Я чувствовал ваше надежное плечо, на которое всегда мог опереться", - отметил Матовников.
"Дорогие друзья! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие. Здоровья, добра и новых успехов на благо Северного Кавказа и всей России!" - добавил он.
Махмуд-Али Калиматов
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Александр МатовниковСеверный КавказСеверо-Кавказский ФОРоссияПолитика
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