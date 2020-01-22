Экс-полпред в СКФО поблагодарил власти и жителей округа за поддержку

"Уважаемые жители Северного Кавказа! Сердечно благодарю всех вас за сотрудничество и поддержку в течение моей работы в должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - написал Матовников в Instagram .

Он также выразил признательность всем главам субъектов округа "за общее стремление к единым целям по улучшению уровня жизни каждого человека". "Уверен, впереди наши регионы ждут большие позитивные перемены. Отдельное спасибо - моим соратникам и коллегам. Я чувствовал ваше надежное плечо, на которое всегда мог опереться", - отметил Матовников.