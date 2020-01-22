Экс-полпреда в СКФО назначили заместителем главкома сухопутных войск

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, которого сменил Юрий Чайка, назначен заместителем главкома Сухопутных войск, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
"Назначить... генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича – заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Данным указом генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома Сухопутных войск, назначен советником министра обороны.