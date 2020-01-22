Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T12:38+0300
https://ria.ru/20200122/1563722815.html
Экс-полпреда в СКФО назначили заместителем главкома сухопутных войск
https://cdn24.img.ria.ru/images/152343/09/1523430951_0:58:1693:1010_1036x0_80_0_0_9abb79496dfb18845e3f8d67ac470e5a.jpg
РИА Новости

Экс-полпреда в СКФО назначили заместителем главкома сухопутных войск

12:32 22.01.2020 (обновлено: 12:38 22.01.2020)
6404
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенерал-майор Александр Матовников
Генерал-майор Александр Матовников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, которого сменил Юрий Чайка, назначен заместителем главкома Сухопутных войск, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
"Назначить... генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича – заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Данным указом генерал-полковник Александр Ленцов, занимавший должность замглавкома Сухопутных войск, назначен советником министра обороны.
Юрий Чайка
Вчера, 12:30
Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
1420005
Обсудить 0
Александр МатовниковСКФОСеверный КавказЮрий ЧайкаПолитика
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Юрий Чайка
Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин (справа) и председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Володин пожелал Левину успехов на новой работе
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Депутат назвал главный вызов для Краснова на посту генпрокурова
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния