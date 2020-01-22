Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T13:26+0300
https://ria.ru/20200122/1563729679.html
Индия усилит меры безопасности в аэропортах в связи с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156368/73/1563687300_180:152:3030:1755_1036x0_80_0_0_939dae302c218319ff58185579b926b0.jpg
РИА Новости

Индия усилит меры безопасности в аэропортах в связи с коронавирусом

13:23 22.01.2020 (обновлено: 13:26 22.01.2020)
263
© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных масках на улице Пекина
Люди в защитных масках на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных масках на улице Пекина. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв – РИА Новости. Министерство гражданской авиации Индии распорядилось проверять температуру прибывших из Китая пассажиров в семи аэропортах страны в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. В настоящее время число заболевших в Китае превысило 400 человек, девять из которых умерли.
Одиночные случаи заражения 2019-nCoV также зафиксированы в Японии, Республике Корея и в Таиланде.
"Министерство гражданской авиации распорядилось… немедленно принять все меры в отношении досмотра пассажиров, прибывающих в Индию из Китая, включая Гонконг, в аэропортах Ченнаи, Бангалора, Хайдарабада и Кочи", - говорится в сообщении министерства.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Ранее меры безопасности были приняты в аэропортах Мумбаи, Дели и Калькуты.
Министерство отметило, что все путешественники, которые посетили Китай, в частности, "город Ухань, провинцию Хубэй, в течение последних 14 дней и имеют один или несколько из следующих симптомов: острое начало лихорадки, кашель, одышка, должны сообщить в медицинский пункт аэропорта".
Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Вчера, 12:18
Южная Корея предпримет меры по борьбе с распространением коронавируса
110000
Обсудить 1
ТуризмРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗКитайИндияУханьВ мире
Рекомендуем
Пингвины
Как попасть в Антарктиду: секреты Белого континента
Кадр из фильма Под водой
Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Скандинавская диета
Диета эльфов и викингов. Ученые назвали самые здоровые продукты Севера
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Южная Корея предпримет меры по борьбе с распространением коронавируса
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Марина Мартемьянова в зале Белоярского районного суда
"Переехала и вернулась добить": на Урале просят наказать виновницу ДТП
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Межгосударственные отношения России и Палестины
Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе
"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет граждан России
Ребенок и взрослые
Россия и Израиль подписали договор об усыновлении
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Россия и Израиль обсудили вопрос отказов туристам во въезде
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
Исследования Марианской впадины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
Лента новостейМолния