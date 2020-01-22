Онищенко допустил ограничение на въезд в Россию китайцев из-за вируса

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с "Газетой.Ru" считает, что нужно подумать об ограничении въезда туристов из Китая в Россию из-за ситуации с коронавирусом.
"Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события", — заявил он.
Кроме того, он рекомендовал россиянам не ездить в Китай как в туристические, так и в деловые поездки. Онищенко напомнил, что сейчас жители Китая уходят на праздники из-за Нового года.
В декабре китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождение в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.
Он уже распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксировали в Японии, Южной Корее, США и Таиланде.
На данный момент число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек.