Онищенко допустил ограничение на въезд в Россию китайцев из-за вируса

"Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события", — заявил он.

Кроме того, он рекомендовал россиянам не ездить в Китай как в туристические, так и в деловые поездки. Онищенко напомнил, что сейчас жители Китая уходят на праздники из-за Нового года.