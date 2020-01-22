В Чебоксарах депутат организовал покушение на знакомого коммерсанта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Присяжные в Чувашии вынесли обвинительный вердикт в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, обвиняемого в организации покушения на знакомого, сообщает прокуратура республики.
По результатам рассмотрения дела вердиктом присяжных установлено, что подсудимый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они ранее являлись соучредителями двух коммерческих организаций, организовал сбор сведений о его частной жизни. Полученную информацию он передал жителю Свердловской области, которому предложил совершить убийство за вознаграждение.
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Вечером 25 декабря 2017 года в Северо-Западном районе Чебоксар исполнитель убийства встретился с потенциальной жертвой и сообщил, что получил заказ на его устранение, однако в случае передачи ему 50 тысяч рублей он не будет исполнять данное ему поручение.
"Исполнитель заказного убийства в действительности не собирался отказываться от задуманного, а стал заманивать потерпевшего в безлюдное место. Он выстрелил в жертву из обреза, однако промахнулся, так как ему помешали сотрудники управления ФСБ России по Чувашии", - говорится в сообщении.
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В отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийства по найму). Обвинение в покушении на убийство по найму, незаконном хранении и ношении оружия и боеприпасов также было предъявлено 30-летнему жителю Свердловской области. Подсудимые вину не признали. Оба были заключены под стражу.
"В Московском районном суде города Чебоксары присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении депутата, обвиняемого в организации заказного убийства. В ходе дальнейшего судебного заседания на основании вердикта присяжных заседателей, правильность которого в силу требований уголовно-процессуального закона запрещается ставить под сомнение, будет решен вопрос о квалификации действий виновных и назначаемом им наказании", - отмечается в сообщении прокуратуры Чувашской Республики.
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