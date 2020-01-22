Порошенко пообещал прийти на допрос в Госбюро расследований 24 января

Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.

"Я пойду и дам необходимые показания по делу о подписании минских соглашений", - сказал Порошенко журналистам. Трансляцию вел телеканал "Прямой".

При этом экс-президент назвал политическими дела, в которых он фигурирует.

Ранее Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко во вторник на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.

Ранее на Украине вступил в силу закон об отмене депутаткой неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.