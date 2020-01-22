Порошенко пообещал прийти на допрос в Госбюро расследований 24 января

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в среду, что придет на очередной допрос в Госбюро расследований, запланированный на 24 января и даст показания по делу, касающемуся подписания минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.
"Я пойду и дам необходимые показания по делу о подписании минских соглашений", - сказал Порошенко журналистам. Трансляцию вел телеканал "Прямой".
При этом экс-президент назвал политическими дела, в которых он фигурирует.
Ранее Госбюро расследований опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко во вторник на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
21 января, 16:56Сказано в эфире"Ждут отмашки". Украинский политик о том, когда ждать Порошенко в ГБР Экс-президенту Украины Петру Порошенко пригрозили принудительным приводом в Госбюро расследований из-за того, что он игнорирует вызовы на допрос. Шансы на силовой привод на допрос в эфире радио Sputnik оценил украинский политик Александр Голуб.
Ранее на Украине вступил в силу закон об отмене депутаткой неприкосновенности. Для Порошенко это значит, что в случае неявки на допрос он может быть доставлен принудительно.
Госбюро расследований ранее завело уголовное дело в связи с возможной государственной изменой со стороны Порошенко при подписании им минских соглашений, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Порошенко есть много разных грехов, но никто не знает, при каких условиях подписывался "Минск-2".