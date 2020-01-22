В Петербурге мужчина на автомобиле каршеринга сбил девушку на тротуаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Сотрудники УГИБДД доставили в отдел полиции водителя автомобиля каршеринга, который, по предварительным данным, под действием наркотиков наехал на девушку на пешеходном переходе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Правонарушитель, по предварительной информации, находившийся под действием наркотиков и незаконно управлявший каршерингом, во время опасных маневров на дороге совершил наезд на пешехода", - сказано в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиИнспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
Инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
По данным пресс-службы, во вторник сотрудники УГИБДД попытались остановить иномарку, нарушавшую ПДД на Вознесенском проспекте. Водитель не отреагировал на требования остановиться, после чего началась погоня. На Лиговском проспекте автомобиль сбил девушку на тротуаре, которая получила легкие травмы.
"Около 22.35 автомобиль нарушителя был остановлен… у дома 116 по Боровой улице. За рулем находился 22-летний молодой человек, гражданин сопредельного государства, который управлял транспортным средством, не имея права управления, с признаками опьянения, схожими с наркотическим", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиИнспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
Инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
Водителя доставили в полицию Фрунзенского района. В отношении мужчины составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.
"У него обнаружен пакетик с порошкообразным веществом, которое направлено на экспертизу. Решается вопрос о принятии процессуального решения по факту угона и незаконного оборота наркотиков", - сказано в сообщении.