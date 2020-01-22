На Украине пришла повестка в армию 12-летнему мальчику, пишут СМИ

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двенадцатилетнему школьнику из Киева по ошибке прислали повестку в армию. Об этом сообщает издание Двенадцатилетнему школьнику из Киева по ошибке прислали повестку в армию. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на мать подростка.

По словам женщины, вначале она подумала, что повестка предназначена ее старшему сыну (20 лет, освобожден от службы), однако затем поняла, что на службу призывают младшего.

В документе вместо 2008 года рождения был указан 2003-й, а одна буква в фамилии искажена. Женщина решила сама прийти в военкомат и указать на ошибку.