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На Украине пришла повестка в армию 12-летнему мальчику, пишут СМИ
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РИА Новости

На Украине пришла повестка в армию 12-летнему мальчику, пишут СМИ

12:49 22.01.2020 (обновлено: 13:52 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двенадцатилетнему школьнику из Киева по ошибке прислали повестку в армию. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на мать подростка.
По словам женщины, вначале она подумала, что повестка предназначена ее старшему сыну (20 лет, освобожден от службы), однако затем поняла, что на службу призывают младшего.
В документе вместо 2008 года рождения был указан 2003-й, а одна буква в фамилии искажена. Женщина решила сама прийти в военкомат и указать на ошибку.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 20-летнего возраста.
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Популярные комментарии
Скоро и таких призывать будут. Только вот по уша им "поездят". Потом под лозунгом скажут , защищайте Украину.
22 января, 13:05
Вячеслав Гаджиев
1110100
Что то это напоминает... Берлин 45-й год. Когда на "защитную" Берлина начали призывать и детей и стариков. Ну что ж очень показательно.
22 января, 13:10
JCJonnJr Carter
1100101
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