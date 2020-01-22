Володин попросил комитеты ГД наладить контакты с новым правительством

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил глав профильных комитетов палаты наладить контакты с новыми членами правительства для выстраивания эффективной работы с Думой.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.
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Минобороны возглавил Сергей Шойгу, МВД - Владимир Колокольцев, МИД - Сергей Лавров, министром энергетики стал Александр Новак, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров. Министерство финансов возглавил Антон Силуанов, Минэкономразвития - Максим Решетников.
Выступая на пленарном заседании, спикер Госдумы, комментируя назначение кабмина, отметил тот факт, что руководство страны учло замечания депутатов при назначении новых министров.
"Мы ждем от правительства, что оно как можно быстрее приступит к работе. В этой связи хочется попросить руководителей профильных комитетов выстроить коммуникации с отраслевыми министерствами, чтобы мы могли уже в ближайшие дни сформировать календарь наших заседаний, внести предложения по правительственным часам,... и подготовиться к разговору, исходя из проблем, которые звучат в регионах", - заявил Володин.
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