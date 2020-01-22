Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T12:43+0300
https://ria.ru/20200122/1563725053.html
Володин попросил комитеты ГД наладить контакты с новым правительством
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин попросил комитеты ГД наладить контакты с новым правительством

12:43 22.01.2020
116
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил глав профильных комитетов палаты наладить контакты с новыми членами правительства для выстраивания эффективной работы с Думой.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Минобороны возглавил Сергей Шойгу, МВД - Владимир Колокольцев, МИД - Сергей Лавров, министром энергетики стал Александр Новак, министром транспорта - Евгений Дитрих, министром промышленности и торговли - Денис Мантуров. Министерство финансов возглавил Антон Силуанов, Минэкономразвития - Максим Решетников.
Выступая на пленарном заседании, спикер Госдумы, комментируя назначение кабмина, отметил тот факт, что руководство страны учло замечания депутатов при назначении новых министров.
"Мы ждем от правительства, что оно как можно быстрее приступит к работе. В этой связи хочется попросить руководителей профильных комитетов выстроить коммуникации с отраслевыми министерствами, чтобы мы могли уже в ближайшие дни сформировать календарь наших заседаний, внести предложения по правительственным часам,... и подготовиться к разговору, исходя из проблем, которые звучат в регионах", - заявил Володин.
Новое правительство России
21 января, 22:24
Новое правительство России
230000
Обсудить 0
Михаил МишустинГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Кадр из фильма Под водой
Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Скандинавская диета
Диета эльфов и викингов. Ученые назвали самые здоровые продукты Севера
Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе
"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Марина Мартемьянова в зале Белоярского районного суда
"Переехала и вернулась добить": на Урале просят наказать виновницу ДТП
Покупатели в супермаркете в городе Фуян, Китай
Ищите нас в "Хуаляне": российские продукты захватили китайский рынок
Исследования обломков бомбардировщика B-29 Superfortress, затонувшего на дне Марианской впадины
Исследования Марианской впадины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Межгосударственные отношения России и Палестины
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла во втором чтении проект о должности зампредседателя Совбеза
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Андрей Клишас
Клишас: поправки к Конституции обеспечат социальные права граждан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния