Володин попросил комитеты ГД наладить контакты с новым правительством

"Мы ждем от правительства, что оно как можно быстрее приступит к работе. В этой связи хочется попросить руководителей профильных комитетов выстроить коммуникации с отраслевыми министерствами, чтобы мы могли уже в ближайшие дни сформировать календарь наших заседаний, внести предложения по правительственным часам,... и подготовиться к разговору, исходя из проблем, которые звучат в регионах", - заявил Володин.