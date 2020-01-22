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Рабочая группа по Конституции обсудит порядок работы в регионах
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РИА Новости

Рабочая группа по Конституции обсудит порядок работы в регионах

12:25 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в конституцию обсудит на заседании в четверг результаты рассмотрения проекта в ГД, порядок работы в регионах, а также подробнее поговорит об общероссийском голосовании, сказал сопредседатель группы Андрей Клишас.
Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдёт в четверг в 15.00 в общественной палате РФ.
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"Думаю, что в центре внимания завтра будет обсуждение результатов голосования в Государственной Думе - коллеги проводят первое чтение о принятии поправки... завтра все сопредседатели рабочей группы, которые назначены представителями президента, будут принимать участие в этом заседании. Павел Крашенинников будет доклад делать депутатам по данному вопросу", - сказал журналистам Клишас.
Член рабочей группы подчеркнул , что на заседание группы официально приглашены коллеги из ЦИК для обсуждения вопросов, связанных с организацией общероссийского голосования, которое, напоминает Клишас, будет подготовлено по примеру прошлой президентской кампании.
"Кроме того, у нас предстоит сейчас важный этап работы в регионах. Сенаторы... поедут в регионы, будут общаться с людьми, с общественными организациями, с юридическими сообществами, пойдут в высшие учебные заведения. (Будут) проводить консультации", - заключил Клишас.
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