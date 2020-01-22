Рабочая группа по Конституции обсудит порядок работы в регионах

Заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдёт в четверг в 15.00 в общественной палате РФ.

Член рабочей группы подчеркнул , что на заседание группы официально приглашены коллеги из ЦИК для обсуждения вопросов, связанных с организацией общероссийского голосования, которое, напоминает Клишас, будет подготовлено по примеру прошлой президентской кампании.

"Кроме того, у нас предстоит сейчас важный этап работы в регионах. Сенаторы... поедут в регионы, будут общаться с людьми, с общественными организациями, с юридическими сообществами, пойдут в высшие учебные заведения. (Будут) проводить консультации", - заключил Клишас.