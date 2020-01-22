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Шойгу ожидают с визитом в Индию к концу года
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РИА Новости

Шойгу ожидают с визитом в Индию к концу года

12:24 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Министра обороны РФ Сергея Шойгу ожидают с визитом Индию к концу года, сообщил РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.
"В прошлом году был ряд визитов индийских официальных лиц в Россию. Теперь мы ожидаем ответные визиты. Министр обороны Шойгу посетит Индию к концу года", - сказал посол.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
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Он напомнил, что в ноябре в Москве состоялось заседание российско-индийской межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству с участием министра обороны Индии Раджнатха Сингха. "Все вопросы сферы ВТС были подробно обсуждены", - заметил Варма.
Индийский посол также сообщил, на выставке вооружений DEFEXPO, которая пройдет в феврале в столице северного индийского штата Уттар-Прадеш городе Лакхнау, ожидается участие министра промышленности РФ Дениса Мантурова.
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Венкатеш ВармаРаджнатх СингхУттар-ПрадешДенис МантуровСергей ШойгуРоссияИндияВ мире
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