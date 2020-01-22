В Чувашии четыре человека пострадали в ДТП

"Грузовик Scania столкнулся с маршруткой "Моргауши-Чебоксары", которая остановилась перед регулируемым пешеходным переходом. Водитель Audi, стоявшей перед светофором, увидел в зеркало заднего вида движущийся большегруз и попытался уйти от столкновения, прижавшись к обочине, но грузовик задел его по касательной. По предварительным данным, четверо из 12 пассажиров маршрутки получили травмы, среди них 16-летняя девочка", - говорится в сообщении ведомства.