Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%

МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский город Хэйхэ в 2019 году принял 509 тысяч туристов из России, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил замглавы управления города Хэйхэ по делам культуры, радиовещания, телевидения и туризма Чжан Баоцзюнь.
Чиновник проинформировал, что наибольшим спросом среди россиян пользуются лечебный, экологический, шопинговый и гастрономический туризм. Самыми посещаемыми местами стали городской район Хэйхэ и геологический парк "Удаляньчи".
Между тем, китайских туристов, едущих в обратном направлении, больше привлекают сельскохозяйственные фермы, космические музеи, космодром, стрельбища, а также и зоны рыбалки и свободной охоты.