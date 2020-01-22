Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%

Чиновник проинформировал, что наибольшим спросом среди россиян пользуются лечебный, экологический, шопинговый и гастрономический туризм. Самыми посещаемыми местами стали городской район Хэйхэ и геологический парк "Удаляньчи".

Между тем, китайских туристов, едущих в обратном направлении, больше привлекают сельскохозяйственные фермы, космические музеи, космодром, стрельбища, а также и зоны рыбалки и свободной охоты.