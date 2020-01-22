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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-01-22T12:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563717672.html
Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%
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РИА Новости

Количество российских туристов в Хэйхэ в 2019 году выросло на 16%

12:10 22.01.2020
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© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
© РИА Новости / Александр Чипурин
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МОСКВА, 22 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский город Хэйхэ в 2019 году принял 509 тысяч туристов из России, что на 16,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил замглавы управления города Хэйхэ по делам культуры, радиовещания, телевидения и туризма Чжан Баоцзюнь.
Чиновник проинформировал, что наибольшим спросом среди россиян пользуются лечебный, экологический, шопинговый и гастрономический туризм. Самыми посещаемыми местами стали городской район Хэйхэ и геологический парк "Удаляньчи".
Между тем, китайских туристов, едущих в обратном направлении, больше привлекают сельскохозяйственные фермы, космические музеи, космодром, стрельбища, а также и зоны рыбалки и свободной охоты.
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Россия-Китай: ГлавноеХэйхэРоссия
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