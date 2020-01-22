Силовики обстреляли окраины Донецка из минометов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли из минометов окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 10.20 до 11.54 нами зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Вооруженные формирования Украины выпустили за указанный период 23 мины калибром 82 миллиметра. Обстрелам подверглась территория Донецкого аэропорта и прилегающие районы" , - сказал представитель ведомства.
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