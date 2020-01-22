Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T12:06+0300
https://ria.ru/20200122/1563717499.html
Посол оценил выполнение контракта на поставки С-400 в Индию
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/39/1551343940_0:144:2806:1722_1036x0_80_0_0_46479d411198e9565e4931403e8f7dbd.jpg
РИА Новости

Посол оценил выполнение контракта на поставки С-400 в Индию

12:06 22.01.2020
1095
© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма
© РИА Новости / Александр Натрускин
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Никаких проблем с выполнением контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию нет, заявил в интервью РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.
"Этот контракт, как вы знаете, был подписан в октябре 2018 года. Он продвигается по плану. Мы не видим каких-либо трудностей для выполнения этого контракта, никаких проблем нет", - сказал посол.
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
1 октября 2019, 21:11
Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400
Отвечая на вопрос, в какой валюте осуществляются платежи по контракту, Варма заметил, что "все условия отражены в контракте, и они реализуются в соответствии с контрактом". "Есть договоренности, прописанные в контракте. Мы не хотим вдаваться в подробности того, что сделано. Но между Россией и Индией нет никаких трудностей", - подчеркнул он.
На вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дополнительной закупки С-400, посол заявил, что "сначала надо выполнить этот контракт". "А потом мы посмотрим", - добавил собеседник агентства.
Россия заключила контракт в 2018 году на поставку Индии пяти полков С-400 на сумму более 5 миллиардов долларов. Ожидается, что первый полк Индия получит в сентябре 2021 года, пятый - в 2025 году.
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
14 ноября 2019, 22:14
Путин рассказал о поставках С-400 Индии
1500000
Обсудить 0
С-400 «Триумф»РоссияИндияВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Россия и Индия обсуждают строительство АЭС в африканских странах
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен в пятницу планирует провести переговоры с Лавровым и Шойгу
Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу
Шойгу ожидают с визитом в Индию к концу года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Главы МИД России, Индии и Китая проведут встречу во Владивостоке
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу
Президентом Греции впервые избрали женщину
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау - Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Moody’s оценило ситуацию со сменой правительства в России
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил о больших успехах, достигнутых на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния