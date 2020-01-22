Посол оценил выполнение контракта на поставки С-400 в Индию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Никаких проблем с выполнением контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов Никаких проблем с выполнением контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Индию нет, заявил в интервью РИА Новости индийский посол в Москве Венкатеш Варма.

"Этот контракт, как вы знаете, был подписан в октябре 2018 года. Он продвигается по плану. Мы не видим каких-либо трудностей для выполнения этого контракта, никаких проблем нет", - сказал посол.

Отвечая на вопрос, в какой валюте осуществляются платежи по контракту, Варма заметил, что "все условия отражены в контракте, и они реализуются в соответствии с контрактом". "Есть договоренности, прописанные в контракте. Мы не хотим вдаваться в подробности того, что сделано. Но между Россией и Индией нет никаких трудностей", - подчеркнул он.

На вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дополнительной закупки С-400, посол заявил, что "сначала надо выполнить этот контракт". "А потом мы посмотрим", - добавил собеседник агентства.