Посол оценил выполнение контракта на поставки С-400 в Индию

"Этот контракт, как вы знаете, был подписан в октябре 2018 года. Он продвигается по плану. Мы не видим каких-либо трудностей для выполнения этого контракта, никаких проблем нет", - сказал посол.
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Отвечая на вопрос, в какой валюте осуществляются платежи по контракту, Варма заметил, что "все условия отражены в контракте, и они реализуются в соответствии с контрактом". "Есть договоренности, прописанные в контракте. Мы не хотим вдаваться в подробности того, что сделано. Но между Россией и Индией нет никаких трудностей", - подчеркнул он.
На вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дополнительной закупки С-400, посол заявил, что "сначала надо выполнить этот контракт". "А потом мы посмотрим", - добавил собеседник агентства.
Россия заключила контракт в 2018 году на поставку Индии пяти полков С-400 на сумму более 5 миллиардов долларов. Ожидается, что первый полк Индия получит в сентябре 2021 года, пятый - в 2025 году.
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