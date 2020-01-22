Венкатеш Варма: трудностей для выполнения контракта на С-400 нет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 15 января 2020

В Нью-Дели 15 января в рамках рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Индию состоялись российско-индийские переговоры, в центре внимания которых были актуальные вопросы особого привилегированного стратегического партнерства наших стран, которому в начавшемся 2020 году исполняется ровно 20 лет. Посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой рассказал о "новых высотах", к которым стремятся в отношениях Москва и Нью-Дели, в том числе в такой важнейшей сфере как атомная энергетика и военно-техническое сотрудничество.

— Какие темы были в центре внимания российско-индийских переговоров, которые прошли в Нью-Дели во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Индию?

— Визит министра Лаврова в Дели был очень успешным. Он встретился со своим коллегой доктором Джайшанкаром. Это уже вторая встреча двух министров после августа прошлого года, когда доктор Джайшанкар приезжал в Москву. Господин Лавров встретился с премьер-министром Индии, он также впервые выступил на форуме "Диалог Райсина". Он выступал на самой важной панели, его речь очень ждали, она вызвала большой интерес в Индии. И такая реакция вполне закономерна. Министр иностранных дел России — один из самых опытных министров иностранных дел в мире. У него большой опыт на международной арене, и он большой профессионал, что было продемонстрировано на его встречах в Дели.

Главные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, конечно, были связаны с реализацией договоренностей, достигнутых во время визита нашего премьер-министра во Владивосток в сентябре. Также стороны согласовали график на текущий год. Этот график очень насыщенный, повестка насыщенная, что является подтверждением очень близкого и особого стратегического российско-индийского партнерства.

Итоги дня В эфире

Наш премьер принял приглашение президента Путина посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. За день до визита господина Лаврова в Дели наш премьер-министр и президент Путин провели телефонный разговор. Наш премьер-министр подтвердил этот визит в мае. Премьер-министр Индии также посетит Санкт-Петербург в июле для участия в саммитах БРИКС и ШОС. И президент Путин посетит Индию к концу года, возможно, в октябре для проведения российско-индийского саммита. Лидеры наших стран, вероятно, также встретятся на полях саммита G20 в Саудовской Аравии. Итак, мы ожидаем по меньшей мере четыре повода для встреч наших лидеров в этом году.

В этом году исполняется 20 лет нашему стратегическому партнерству. Лидеры согласились, что также было подтверждено во время визита Лаврова на встрече с премьер-министром, что будет специальная программа мероприятий в честь 20-летия подписания Декларации. Ожидания очень большие. Мы рассчитываем, что российско-индийские отношения выйдут на новый уровень, достигнут еще больших высот.

Если говорить о региональных вопросах, то на переговорах обсуждался целый ряд из них. Министр Лавров изложил позиции по таким важным темам, как ситуация в Афганистане, Иране, Сирии, Ливии, на Ближнем Востоке, в зоне Персидского залива. Состоялся обмен мнениями. У России и Индии много общего, чтобы двигаться вперед.

Министр Лавров представил детальную позицию России по ситуации в Ливии, рассказал об усилиях России по достижению мира в Ливии, которые сейчас в действии. Мы знаем, что сейчас действует режим прекращения огня. Недавняя конференция в Берлине была очень успешной. Этот результат — успех российской дипломатии, который мы очень приветствуем.

На переговорах в Нью-Дели стороны также обменялись мнениями по ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, у нас могут быть разные интересы, но я думаю, что именно по этой теме речь Лаврова на форуме "Диалог Райсина" вызвала значительный интерес. Я думаю, у России и Индии единые цели в создании международной системы в нашем регионе, которая является неконфронтационной, основанной на глубоком сотрудничестве.

— А какие еще ожидаются в этом году официальные визиты?

— Наш министр иностранных дел посетит Владивосток для участия в трехсторонней встрече РИК – Россия, Индия, Китай. Она пройдет 23 марта во Владивостоке.

— Министры иностранных дел РИК примут в ней участие?

— Да, министры иностранных дел трех стран будут встречаться во Владивостоке 23 марта. Мы подтвердили наше участие в этой встрече.

— Какие еще ожидаются двусторонние контакты?

— В прошлом году был ряд визитов индийских официальных лиц в Россию. Теперь мы ожидаем ответные визиты. Министр обороны Шойгу посетит Индию к концу года. Министр промышленности Мантуров планирует посетить Индию в феврале для участия в выставке DEFEXPO, которая в этом году пройдет в Лакхнау. Мы также ожидаем, что наш спикер посетит Москву в течение года – время еще не определено. Есть предложение о визите в Индию госпоже Матвиенко. У нас насыщенный график контактов.

— Кстати, состоялись ли уже контакты индийской стороны с новым премьер-министром РФ господином Мишустиным?

— Наш премьер-министр собирается направить поздравления господину Мишустину. Вы знаете, ведь это произошло только в пятницу…

— Вернемся к теме переговоров, а точнее вопросов сотрудничества в сфере атомной энергетики. В 2017 году началось сооружение второй очереди атомной электростанции "Куданкулам". Есть ли информация о том, когда будут запущены третий и четвертый блоки этой очереди?

— Сотрудничество Индии и России в сфере атомной энергетики имеет долгую историю. Мы уже подписали контракт на шесть блоков "Куданкулам". Первый и второй блоки уже работают. Третий и четвертый еще строятся. Есть небольшое отставание от графика строительства – от 8 до 10 месяцев. Мы надеемся, что в течение 2020 года это отставание будет устранено. Мы уверены, что сотрудничество в сфере энергетики будет продолжено. Ожидаем визита в Индию главы Росатома господина Лихачева в первой половине текущего года для ревизии нашего взаимодействия. В целом мы не видим никаких препятствий для российско-индийского сотрудничества в сфере мирного атома.

Есть также хорошие перспективы для сотрудничества России и Индии в этой сфере в третьих странах. Мы уже работаем по такой схеме в Бангладеш – идет строительство АЭС "Руппур". Сейчас Россия достаточно активна в строительстве АЭС на Ближнем Востоке и в Африке. Это открывает перед нами новый путь сотрудничества.

— То есть Россия и Индия могут начать в странах Африки проекты, подобные строительству АЭС "Руппур" в Бангладеш?

— Да, верно.

— О каких странах идет речь?

— Россия уже имеет договоренности в этой сфере с рядом африканских стран. Эфиопия — одна из них, есть несколько стран на Ближнем Востоке. Это будут российские проекты, но с участием Индии. Переговоры пока идут на начальной стадии, но мы надеемся, что это будет новая эра сотрудничества России и Индии в сфере атомной энергетики. Это связано с успехом российско-индийского сотрудничества в Бангладеш.

— Все же, если возвращаться к запуску третьего и четвертого блоков АЭС "Куданкулам", когда это может произойти? С учетом того, что их строительство началось в 2017 году.

— Обычно для строительства и запуска блока требуется от 55-60 месяцев. Отставание от графика составляет около 10 месяцев. То есть прибавьте еще 10 месяцев.

— Одним из важнейших направлений сотрудничества России и Индии является военно-техническая сфера. Обсуждались ли на переговорах во время последнего визита российского министра иностранных дел в Дели новые контракты?

— Обсуждений вопросов военно-технического сотрудничества во время визита господина Лаврова не было, поскольку, как вы помните, во время визита нашего министра обороны в Россию в ноябре прошлого года состоялось заседание межправкомиссии. И все вопросы сферы ВТС были подробно обсуждены.

Мы полагаем, что все главные контракты подписаны и идут по плану в соответствии с графиком. Никаких больших трудностей для сотрудничества в сфере ВТС на этот год мы не видим, поэтому во время визита Лаврова не было необходимости поднимать эту тему. Тем более что визит был достаточно короткий, и у нас не было много времени.

— А какие контракты вы имеете в виду – о поставках комплексов ПВО С-400, о совместном производстве автоматов, о производстве вертолетов, каких-либо еще?

— (Производство) автоматов, (поставки) фрегатов проекта 11356. Все эти контракты продвигаются в соответствии с графиком.

— Конечно, особенно интересен контракт на поставки С-400.

— Этот контракт, как вы знаете, был подписан в октябре 2018 года. Он продвигается по плану. Мы не видим каких-либо трудностей для выполнения этого контракта.

— Вы наверняка слышали о такой теме, как дедолларизация. В какой валюте осуществляются платежи по этому контракту?

— Есть договоренности, прописанные в контракте. Все условия отражены в контракте, и они реализуются в соответствии с контрактом. Мы не хотим вдаваться в подробности того, что сделано. Но между Россией и Индией нет никаких трудностей.

— То есть никаких проблем с платежами по контракту нет?

— Нет никаких проблем по выполнению контракта, я бы сказал.

— А рассматривает ли Индия возможность закупки еще С-400 кроме тех пяти, которые уже прописаны в контракте?

— Сначала надо выполнить этот контракт, а потом мы посмотрим.

— Вернемся к визиту премьер-министра Нарендра Моди в Москву. Какое значение в Индии придают предстоящему юбилею Победы?

— Этот юбилей имеет огромное значение для Индии. И не только для Индии и России, но и для всего мира. Он означает победу над фашизмом и важен для сохранения памяти о многочисленных жертвах, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Этот юбилей Победы имеет огромное историческое значение. Ветераны, которые сражались во Второй мировой войне, живы сегодня, но их уже может не быть к 100-летней годовщине. 75 лет Победы – крупная дата, в которую ветераны будут все еще с нами. Я считаю, что очень важно хранить память, извлечь уроки, чтобы будущие поколения уважали и чтили те огромные жертвы, которые были принесены ради мира.

Наш премьер-министр принял приглашение Владимира Путина и посетит мероприятия 9 мая, чтобы выразить наше уважение и поддержку российскому руководству и всей России за вклад в Победу.