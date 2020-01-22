Пресс-конференция Движения "Бессмертный полк России"

Участники:
- руководитель Исполкома ООД "Бессмертный полк России "Артём ХУТОРСКОЙ;
- сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь МИХЕЕВ;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр СЛАДКОВ;
- участница конкурса "Правнуки Победителей-2019" Елизавета МАКСАКОВА.
В ходе мероприятия речь пойдет о главных задачах и членах жюри конкурса, будет представлен его обновлённый сайт, подробно рассказано о правилах, условиях проведения и наградах, которые получат победители. Кроме того участник 2019 года поделится историей "знакомства" с прадедушкой через семейные истории и архивы.
Отдельно участники мероприятия обсудят важность знакомства с историями своих предков, особенно в нынешний период, когда западный мир зачастую занимается подменой понятий и фальсификацией фактов о Великой Отечественной войне. Благодаря конкурсу в преддверии 75-летия Великой Победы учащиеся образовательных учреждений создадут своеобразную базу достоверных биографий о своих родственниках.
С 2020 года конкурс приобретает особое значение и становится международным: присоединиться к проекту смогут ребята из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.
Аккредитация accreditation@rian.ru
или
Елизавета Перетолчина, пресс-секретарь ООД "Бессмертный полк России"
Тел: +7 (916) 494-7379
Email: press@polkrf.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- руководитель Исполкома ООД "Бессмертный полк России "Артём ХУТОРСКОЙ;
- сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь МИХЕЕВ;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр СЛАДКОВ;
- участница конкурса "Правнуки Победителей-2019" Елизавета МАКСАКОВА.
В ходе мероприятия речь пойдет о главных задачах и членах жюри конкурса, будет представлен его обновлённый сайт, подробно рассказано о правилах, условиях проведения и наградах, которые получат победители. Кроме того участник 2019 года поделится историей "знакомства" с прадедушкой через семейные истории и архивы.
Отдельно участники мероприятия обсудят важность знакомства с историями своих предков, особенно в нынешний период, когда западный мир зачастую занимается подменой понятий и фальсификацией фактов о Великой Отечественной войне. Благодаря конкурсу в преддверии 75-летия Великой Победы учащиеся образовательных учреждений создадут своеобразную базу достоверных биографий о своих родственниках.
С 2020 года конкурс приобретает особое значение и становится международным: присоединиться к проекту смогут ребята из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.
Аккредитация accreditation@rian.ru
или
Елизавета Перетолчина, пресс-секретарь ООД "Бессмертный полк России"
Тел: +7 (916) 494-7379
Email: press@polkrf.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/