Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T12:03+0300
https://ria.ru/20200122/1563717226.html
Пресс-конференция Движения "Бессмертный полк России"
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция Движения "Бессмертный полк России"

12:00 22.01.2020 (обновлено: 12:03 22.01.2020)
17
30 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция о запуске конкурса исследовательских работ "Правнуки Победителей-2020".
Участники:
- руководитель Исполкома ООД "Бессмертный полк России "Артём ХУТОРСКОЙ;
- сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Сергей МАКАРОВ;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА;
- директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь МИХЕЕВ;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП "Вести" ВГТРК Александр СЛАДКОВ;
- участница конкурса "Правнуки Победителей-2019" Елизавета МАКСАКОВА.

В ходе мероприятия речь пойдет о главных задачах и членах жюри конкурса, будет представлен его обновлённый сайт, подробно рассказано о правилах, условиях проведения и наградах, которые получат победители. Кроме того участник 2019 года поделится историей "знакомства" с прадедушкой через семейные истории и архивы.
Отдельно участники мероприятия обсудят важность знакомства с историями своих предков, особенно в нынешний период, когда западный мир зачастую занимается подменой понятий и фальсификацией фактов о Великой Отечественной войне. Благодаря конкурсу в преддверии 75-летия Великой Победы учащиеся образовательных учреждений создадут своеобразную базу достоверных биографий о своих родственниках.
С 2020 года конкурс приобретает особое значение и становится международным: присоединиться к проекту смогут ребята из стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет.

Аккредитация accreditation@rian.ru
или
Елизавета Перетолчина, пресс-секретарь ООД "Бессмертный полк России"
Тел: +7 (916) 494-7379
Email: press@polkrf.ru

Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 15 января 2020
Венкатеш Варма: трудностей для выполнения контракта на С-400 нет
Статуя Фемиды
В Москве семь судов эвакуируют из-за сообщений о минировании
Медицинская сестра в больничной палате
В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Пожар в жилом доме в Томской области
Число жертв пожара в Томской области выросло до 11 человек
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Дом Правительства РФ
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Актриса театра эстрады Провинция Марина Рузавина
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин определил структуру и состав нового правительства
Полицейская машина в США
В центре Сиэтла произошла стрельба
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния