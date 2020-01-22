Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
"Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны", - сказал он.
"На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях", - заключил собеседник агентства.