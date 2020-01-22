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Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
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РИА Новости

Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве

11:59 22.01.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель посольства Британии в Москве.
"Премьер-министр Борис Джонсон получил приглашение на памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны", - сказал он.
"На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях", - заключил собеседник агентства.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
21 января, 12:14
Лидеры ШОС подтвердили участие в праздновании 75-летия Победы в Москве
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Борис ДжонсонВеликобританияОбщество
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