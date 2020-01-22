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Биография Бориса Белякова
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РИА Новости

Биография Бориса Белякова

12:18 22.01.2020
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Борис Вадимович Беляков получил два высших образования, второе – на факультете управления Института экономики, управления и права в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).
Работал в ФНС России начальником отдела взаимодействия со СМИ Управления по работе с налогоплательщиками, заместителем начальника управления ФНС. Был официальным представителем ФНС России.
Занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря. В январе 2020 года он был освобожден от этой должности.
22 января 2020 года Борис Беляков был назначен пресс-секретарем премьер-министра России Михаила Мишустина.
Беляков имеет чин государственного советника Российской Федерации 3 класса (2017).
Лауреат премии Рунета-2016.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Борис БеляковРоссияСправки
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