Бориса Белякова назначили пресс-секретарем премьера

"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить: Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы правительства Российской Федерации - пресс-секретарем председателя правительства РФ", - говорится в документе.

Ранее Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря. Он был освобожден от этой должности в ФНС после назначения Мишустина главой правительства.