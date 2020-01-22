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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T11:01+0300
https://ria.ru/20200122/1563710515.html
Бориса Белякова назначили пресс-секретарем премьера
https://cdn24.img.ria.ru/images/156368/24/1563682414_0:0:2966:1668_1036x0_80_0_0_f3b072b6a7b3f49fdc0a8b291b23d4b9.jpg
РИА Новости

Бориса Белякова назначили пресс-секретарем премьера

10:31 22.01.2020 (обновлено: 11:01 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВ Доме правительства РФ перед началом заседания
В Доме правительства РФ перед началом заседания
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В Доме правительства РФ перед началом заседания. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Борис Беляков назначен пресс-секретарем премьер-министра России Михаила Мишустина, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации назначить: Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы правительства Российской Федерации - пресс-секретарем председателя правительства РФ", - говорится в документе.
Ранее Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря. Он был освобожден от этой должности в ФНС после назначения Мишустина главой правительства.
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Формирование нового правительстваБорис БеляковМихаил МишустинРоссияПолитика
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