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https://ria.ru/20200122/1563716705.html
СК завел дело из-за отсутствия газа в квартире сироты в Волгограде
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РИА Новости

СК завел дело из-за отсутствия газа в квартире сироты в Волгограде

11:50 22.01.2020 (обновлено: 11:52 22.01.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту предоставления квартиры сироте без подключения к газоснабжению, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в эфире одной из федеральных программ вышел сюжет о том, что в Волгограде молодая мама-одиночка, сирота, получила от государства квартиру без газа и горячей воды. Ей приходится отапливать ее электричеством и оплачивать огромные счета. Из-за отсутствия в квартире комфортной температуры у женщины обострилось хроническое заболевание. Чиновники перекладывают ответственность за ситуацию друг на друга, а проблемы молодой женщины так и не решены. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям в Волгограде проверить информацию СМИ.
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По данным ведомства, в 2016 году жительница Волгограда через суд добилась предоставления ей жилья, как сироте, спустя три года она и ее маленькая дочь получили квартиру в Кировском районе города, но в квартире нет газа, который должен обеспечивать горячее водоснабжение и отопление жилья. По данным СК, заключить договор о газоснабжении должны ресурсоснабжающая организация и управление капитального строительства администрации области, но структуры отказываются это делать.
"Для выяснения всех обстоятельств следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, СК инициировал встречу между сторонами для того, чтобы договор о подключении к газу был оформлен уже в среду.
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Как сообщили РИА Новости в администрации региона, в госучреждение "Управление капитального строительства" Волгоградской области с октября 2019 года поступают жалобы от детей-сирот, получивших социальное жилье, на отказ ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" заключать с ними договоры на поставку газа. Власти, по словам собеседника агентства, обратились в надзорные ведомства, в том числе и прокуратуры, с требованием провести проверку этих жалоб.
Как сообщается на сайте СК, сейчас в ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства проводятся обыски, изымаются документы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Комментарием газовой компании РИА Новости пока не располагает.
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Следственный комитет РФВолгоградВолгоградская областьОбщество
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