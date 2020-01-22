Педерсен в пятницу планирует провести переговоры с Лавровым и Шойгу

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует провести в пятницу в Москве переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщила РИА Новости официальный представитель спецпосланника Дженифер Фентон.
"Господин Педерсен сегодня в Давосе. Позднее на этой неделе у него встречи в Москве с министром иностранных дел и министром обороны РФ. На следующей неделе спецпосланник посетит Дамаск. А 29 января он проведет брифинг для Совета Безопасности ООН", - сказала она.
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