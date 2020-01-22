Педерсен в пятницу планирует провести переговоры с Лавровым и Шойгу

"Господин Педерсен сегодня в Давосе. Позднее на этой неделе у него встречи в Москве с министром иностранных дел и министром обороны РФ. На следующей неделе спецпосланник посетит Дамаск. А 29 января он проведет брифинг для Совета Безопасности ООН", - сказала она.