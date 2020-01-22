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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-22T11:49+0300
https://ria.ru/20200122/1563716610.html
Педерсен в пятницу планирует провести переговоры с Лавровым и Шойгу
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РИА Новости

Педерсен в пятницу планирует провести переговоры с Лавровым и Шойгу

11:48 22.01.2020 (обновлено: 11:49 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует провести в пятницу в Москве переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и Минобороны РФ Сергеем Шойгу, сообщила РИА Новости официальный представитель спецпосланника Дженифер Фентон.
"Господин Педерсен сегодня в Давосе. Позднее на этой неделе у него встречи в Москве с министром иностранных дел и министром обороны РФ. На следующей неделе спецпосланник посетит Дамаск. А 29 января он проведет брифинг для Совета Безопасности ООН", - сказала она.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
11 декабря 2019, 13:18
Педерсен в 2020 году планирует посетить Москву, Анкару и Тегеран
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Война в СирииГейр ПедерсенСергей ЛавровСергей ШойгуМоскваСирияООНВ мире
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