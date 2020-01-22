Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры

"Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органам. Речь, прежде всего, идёт об ориентировании прокуроров не на ведомственный результат, а на реальные изменения в жизни людей", - сказал Краснов в Совете Федерации перед утверждением его в должности генпрокурора.