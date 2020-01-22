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Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры
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РИА Новости

Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры

11:36 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игорь Краснов заявил, что изменения в работе Генпрокуратуры РФ будут направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей.
"Изменения в работе будут направлены на искоренение пороков, свойственных не только прокуратуре, но и иным органам. Речь, прежде всего, идёт об ориентировании прокуроров не на ведомственный результат, а на реальные изменения в жизни людей", - сказал Краснов в Совете Федерации перед утверждением его в должности генпрокурора.
Этого можно добиться, считает он, мерами прокурорского реагирования, работники прокуратуры должны обратить своё внимание на запросы граждан и оценивать свои усилия по тому, насколько люди удовлетворены их работой.
Краснов сменил на посту генпрокурора Юрия Чайку.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
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Игорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФЮрий ЧайкаРоссияОбщество
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