Краснов призвал пересмотреть механизм проверок предпринимателей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора РФ Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что механизм проверок предпринимателей необходимо пересмотреть.

"Нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей", - сказал Краснов в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.

По его словам, каждое конкретное дело в отношении бизнес-структур требует индивидуального подхода.