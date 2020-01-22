Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T11:44+0300
https://ria.ru/20200122/1563715568.html
Краснов призвал пересмотреть механизм проверок предпринимателей
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/54/1563715441_0:285:2663:1783_1036x0_80_0_0_e3d339980c577850c35eed6e711c780a.jpg
РИА Новости

Краснов призвал пересмотреть механизм проверок предпринимателей

11:27 22.01.2020 (обновлено: 11:44 22.01.2020)
1657
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что механизм проверок предпринимателей необходимо пересмотреть.
"Нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей", - сказал Краснов в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.
По его словам, каждое конкретное дело в отношении бизнес-структур требует индивидуального подхода.
"Защита прав предпринимателей стоит очень остро. Задача прокуратуры - обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей", - добавил он.
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 11:20
Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"
2720001
Обсудить 1
Игорь КрасновСовет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Moody’s оценило ситуацию со сменой правительства в России
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния