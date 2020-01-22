Краснов призвал пересмотреть механизм проверок предпринимателей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что механизм проверок предпринимателей необходимо пересмотреть.
"Нужно пересмотреть механизм проведения проверок предпринимателей", - сказал Краснов в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.
По его словам, каждое конкретное дело в отношении бизнес-структур требует индивидуального подхода.
"Защита прав предпринимателей стоит очень остро. Задача прокуратуры - обеспечить законность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей", - добавил он.
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