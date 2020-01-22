Краснов обозначил приоритеты работы Генпрокуратуры

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора РФ Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов назвал главные направления работы надзорного ведомства.

"В свете ожидаемых масштабных преобразований в значимых направлениях для жизни граждан страны роль прокуратуры особенно возрастает. Среди наиболее важных (задач - Прим. ред.) - защита трудовых прав, в частности, права на труд, права вознаграждения за труд, на охрану здоровья и медицинскую помощь", - сказал Краснов в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.

По его словам, не менее значимыми остаются вопросы защиты пенсионеров, инвалидов, ветеранов и детей.

Краснов отметил, что Генпрокуратуре предстоит разработать "превентивные меры", которые позволят обеспечить прозрачность расходования государственных средств, чтобы избежать их хищения.

"Полагаю, будет правильным, чтобы по тем направлениям, которые государство обозначило в числе приоритетных для развития страны, у прокуратуры был собственный план на случай отступления правоприменителями от предписаний закона", - заявил Краснов.