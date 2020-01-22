Матвиенко оценила предложенные изменения в Конституцию

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Предложенные президентом РФ изменения в Конституцию РФ отвечают потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, внешним вызовам, заявила спикер Совета Федерации Предложенные президентом РФ изменения в Конституцию РФ отвечают потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, внешним вызовам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на открытии весенней сессии палаты.

"Президентом внесён в Государственную Думу проект закона о поправке в конституцию, которым серьёзно обновляется конструкция взаимоотношений между ветвями власти. Убеждена, что эти изменения отвечают назревшим потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, а также внешним вызовам", - сказала спикер.

Она отметила, что сегодня сенаторы открывают не только очередную парламентскую сессию, но и, по сути, "новый этап развития российского государственного строительства и отечественного парламентаризма".

Матвиенко подчеркнула, что глава государства чётко обозначил ориентир предстоящей работы, подчеркнув, что "величие России заключается в гармонии сильной державы и благосостояния людей". "Убеждена, что сегодня мы располагаем всеми ресурсами, необходимыми для достижения этой цели", - сказала Матвиенко.

В соответствии с законопроектом повышается и роль парламентариев, добавила она.