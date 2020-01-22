Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T11:24+0300
https://ria.ru/20200122/1563715452.html
Матвиенко оценила предложенные изменения в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Матвиенко оценила предложенные изменения в Конституцию

11:24 22.01.2020
429
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Предложенные президентом РФ изменения в Конституцию РФ отвечают потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, внешним вызовам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на открытии весенней сессии палаты.
"Президентом внесён в Государственную Думу проект закона о поправке в конституцию, которым серьёзно обновляется конструкция взаимоотношений между ветвями власти. Убеждена, что эти изменения отвечают назревшим потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, а также внешним вызовам", - сказала спикер.
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
21 января, 17:58
В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
Она отметила, что сегодня сенаторы открывают не только очередную парламентскую сессию, но и, по сути, "новый этап развития российского государственного строительства и отечественного парламентаризма".
Матвиенко подчеркнула, что глава государства чётко обозначил ориентир предстоящей работы, подчеркнув, что "величие России заключается в гармонии сильной державы и благосостояния людей". "Убеждена, что сегодня мы располагаем всеми ресурсами, необходимыми для достижения этой цели", - сказала Матвиенко.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
21 января, 16:03
Клишас раскрыл детали подготовки к внесению поправок в Конституцию
В соответствии с законопроектом повышается и роль парламентариев, добавила она.
"Совет Федерации незамедлительно откликнулся на инициативы президента. Нами был оперативно подготовлен перечень поручений по реализации послания. Вчера он утверждён на Совете палаты", - сказала сенатор. Матвиенко отметила, что перечень поручений является для законодателей главным приоритетом, основной "дорожной картой", на основе которой должна быть выстроена предстоящая работа Совета Федерации.
8200218
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин заявил о нецелесообразности парламентской республики в России
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме рассказали о голосовании по поправкам в Конституцию
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложение о верховенстве Конституции
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе
"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле
Покупатели в супермаркете в городе Фуян, Китай
Ищите нас в "Хуаляне": российские продукты захватили китайский рынок
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Краснов не считает, что Генпрокуратуре нужны дополнительные полномочия
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов обозначил приоритеты работы Генпрокуратуры
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Клишас раскрыл детали подготовки к внесению поправок в Конституцию
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Жуков отметил усиление финансово-экономического блока правительства
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов призвал пересмотреть механизм проверок предпринимателей
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Власти Приморья рекомендуют не ездить в Китай из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Путин призвал не растягивать время при реализации послания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния