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Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"
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РИА Новости

Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"

11:20 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запущенный в РФ механизм "регуляторной гильотины" снимет с бизнеса издержки, связанные с коррупционными факторами, считает кандидат на пост генпрокурора Игорь Краснов.
"Значимость приобретают вопросы надзора за соблюдением законности в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, запустившей механизм так называемой регуляторной гильотины. Полагаю, что реализация данного проекта не только снимет с бизнеса легальные организационные и финансовые издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами, поскольку снижается возможность для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных противоречивых предписаний как средство своего обогащения", - сказал Краснов в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
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Игорь КрасновСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФРоссияЭкономика
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