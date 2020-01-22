Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запущенный в РФ механизм "регуляторной гильотины" снимет с бизнеса издержки, связанные с коррупционными факторами, считает кандидат на пост генпрокурора Игорь Краснов.
"Значимость приобретают вопросы надзора за соблюдением законности в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности, запустившей механизм так называемой регуляторной гильотины. Полагаю, что реализация данного проекта не только снимет с бизнеса легальные организационные и финансовые издержки, но и те, которые связаны с коррупционными факторами, поскольку снижается возможность для чиновников использовать запутанность и противоречивость многочисленных противоречивых предписаний как средство своего обогащения", - сказал Краснов в Совете Федерации, который должен утвердить его в должности.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
20 января, 13:52Биография Игоря Краснова