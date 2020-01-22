В Кузбассе два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

"ДТП на дороге от третьего микрорайона в городе Белово на село Беково. Столкновение трех легковых автомобилей, пострадавших четверо, двое погибли до прибытия бригады скорой помощи, еще два пострадали.

Крупные ДТП в России в 2019 году

Крупные ДТП в России в 2019 году

Собеседник агентства уточнил, что один пострадавший в крайне тяжелом состоянии транспортирован в горбольницу города Белово, другой, в тяжелом состоянии – в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий.