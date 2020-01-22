В Кузбассе два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще два получили тяжелые травмы при столкновении трех автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
"ДТП на дороге от третьего микрорайона в городе Белово на село Беково. Столкновение трех легковых автомобилей, пострадавших четверо, двое погибли до прибытия бригады скорой помощи, еще два пострадали.
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Собеседник агентства уточнил, что один пострадавший в крайне тяжелом состоянии транспортирован в горбольницу города Белово, другой, в тяжелом состоянии – в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий.