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В Кузбассе два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
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РИА Новости

В Кузбассе два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями

11:19 22.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще два получили тяжелые травмы при столкновении трех автомобилей на трассе в Кузбассе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик.
"ДТП на дороге от третьего микрорайона в городе Белово на село Беково. Столкновение трех легковых автомобилей, пострадавших четверо, двое погибли до прибытия бригады скорой помощи, еще два пострадали.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
7 декабря 2019, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
Собеседник агентства уточнил, что один пострадавший в крайне тяжелом состоянии транспортирован в горбольницу города Белово, другой, в тяжелом состоянии – в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий.
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Кемеровская областьПроисшествия
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