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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T11:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563714426.html
Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156361/91/1563619162_0:117:2966:1786_1036x0_80_0_0_0272a2a8a4c3d8c03783fdd4d14da8ba.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

11:07 22.01.2020 (обновлено: 11:14 22.01.2020)
10369
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению нацпроектов для реализации послания президента, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.
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При этом руководителям федеральных органов исполнительной власти – руководителям нацпроектов до 20 февраля 2020 года поручено представить в кабмин предложения по уточнению соответствующих национальных проектов.
Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 28 февраля 2020 года также поручено представить в кабмин соответствующие предложения по внесению изменений в госпрограммы РФ.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинЭкономика
Популярные комментарии
Кроме главных экономических проектов, хотелось бы, чтобы правительство уделило внимание городской инфраструктуре и гражданам живущим в городах и тем, кто посещает их. Это примерно 90% всей России. Мы устали от того, что власть совершенно бестолково относится к градостроительству и организации дорожного движения. Каждый квадратный метр застраивается. Города задыхаются в пробках. Из за многократно возрастающего количества автомобилей - нет возможности парковаться, а если есть - то нужно платить за это. О каком развитии предпринимательства можно говорить, когда города становятся неудобными для ведения бизнеса. Вместо того, чтобы работать или что то "предпринимать" - мы стоим в пробках и добираемся до работы с большими проблемами и при этом вынуждены платить на каждом углу непонятно кому и главное: за что? Почему города забирают у нас деньги и взамен создают все новые и новые проблемы. Для чего нам такая власть?
22 января, 11:36
vvolumparta
3712506
Конечно от этого персонажа который на досуге сочинял шансон, ничего полезного для народа ждать не придется. Да и не поставили бы туда человека который улучшал жизнь именно народу. Путину такие не нужны. Поэтому единственное что хотелось, это что бы Мишустин был не менее комичен в высказываниях чем его предыдущий креслосиделец. Не делом, так хоть шутками пусть позабавят.
22 января, 13:05
Робаут Жиллиман
1320205
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