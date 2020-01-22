Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению нацпроектов для реализации послания президента, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.
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При этом руководителям федеральных органов исполнительной власти – руководителям нацпроектов до 20 февраля 2020 года поручено представить в кабмин предложения по уточнению соответствующих национальных проектов.
Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 28 февраля 2020 года также поручено представить в кабмин соответствующие предложения по внесению изменений в госпрограммы РФ.