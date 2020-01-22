Мишустин поручил представить предложения по уточнению нацпроектов

"Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года", - говорится в сообщении.