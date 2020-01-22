В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

"Договор (между странами о двойном гражданстве) определяет, признаем ли мы вообще иностранное гражданство россиянина или для нас он только гражданин России. Если с какой-то страной есть соглашение, то признаем, если нет, то он для нас просто наш гражданин. Но у нас есть закон, по которому все должны декларировать наличие иностранного гражданства, если оно есть", - сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.