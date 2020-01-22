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В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам
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РИА Новости

В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

11:03 22.01.2020 (обновлено: 14:31 22.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Международный комитет Совфеда готовит поправки о запрете двойного гражданства послам и представителям РФ при международных организациях, сообщил РИА Новости в среду глава комитета Константин Косачев.
"Комитету такое поручение дано, готовим законопроект. Речь идет о послах и представителях РФ при международных организациях", - сказал он.
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По мнению Косачева, в документе может идти речь как о запрете второго, так и двойного гражданства для дипломатов. "Главное - чтобы не было никакого гражданства, кроме российского", - пояснил он.
"Договор (между странами о двойном гражданстве) определяет, признаем ли мы вообще иностранное гражданство россиянина или для нас он только гражданин России. Если с какой-то страной есть соглашение, то признаем, если нет, то он для нас просто наш гражданин. Но у нас есть закон, по которому все должны декларировать наличие иностранного гражданства, если оно есть", - сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Сенатор отметил, что "у нас уведомительный порядок для всех, кроме лиц, для которых наличие иностранного гражданства запрещено". По словам сенатора, данная норма касается госслужащих.
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гнать всех кто имеет второй паспорт.. у кого дети за рубежем и недвижимость.
22 января, 11:38
kkak-nikak2010
6631004
А сенаторам и депутатам можно иметь гражданство стран НАТО?
22 января, 11:46
Антон Антошкин
2572001
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