В Совфеде готовят поправки о запрете двойного гражданства дипломатам

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Международный комитет Совфеда готовит поправки о запрете двойного гражданства послам и представителям РФ при международных организациях, сообщил РИА Новости в среду глава комитета Константин Косачев.
"Комитету такое поручение дано, готовим законопроект. Речь идет о послах и представителях РФ при международных организациях", - сказал он.
По мнению Косачева, в документе может идти речь как о запрете второго, так и двойного гражданства для дипломатов. "Главное - чтобы не было никакого гражданства, кроме российского", - пояснил он.
"Договор (между странами о двойном гражданстве) определяет, признаем ли мы вообще иностранное гражданство россиянина или для нас он только гражданин России. Если с какой-то страной есть соглашение, то признаем, если нет, то он для нас просто наш гражданин. Но у нас есть закон, по которому все должны декларировать наличие иностранного гражданства, если оно есть", - сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Сенатор отметил, что "у нас уведомительный порядок для всех, кроме лиц, для которых наличие иностранного гражданства запрещено". По словам сенатора, данная норма касается госслужащих.
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