Чайка дал напутствие Краснову

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор России Бывший генпрокурор России Юрий Чайка напутствовал своего приемника на должности Игоря Краснова , до недавнего времени бывшего зампредом Следственного комитета.

"Хочу пожелать своему преемнику всего самого доброго. Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, ему дорога эта система", - сказал Чайка в Совете Федерации после того, как верхняя палата парламента сняла его с должности руководителя Генпрокуратуры.

Сам Чайка продолжит службу во власти: накануне он принял предложение Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе. Генпрокуратурой он руководил без малого 14 лет – по собственным словам, "это много, можно и засидеться".

Его преемник Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК РФ в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.