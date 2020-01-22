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Чайка дал напутствие Краснову
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РИА Новости

Чайка дал напутствие Краснову

11:00 22.01.2020 (обновлено: 11:04 22.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор России Юрий Чайка напутствовал своего приемника на должности Игоря Краснова, до недавнего времени бывшего зампредом Следственного комитета.
"Хочу пожелать своему преемнику всего самого доброго. Я думаю, у него все получится, все ляжет. Он из системы прокуратуры, ему дорога эта система", - сказал Чайка в Совете Федерации после того, как верхняя палата парламента сняла его с должности руководителя Генпрокуратуры.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
Сам Чайка продолжит службу во власти: накануне он принял предложение Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе. Генпрокуратурой он руководил без малого 14 лет – по собственным словам, "это много, можно и засидеться".
Его преемник Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК РФ в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.
Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
320014
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Отставка генпрокурора Юрия ЧайкиИгорь КрасновСледственный комитет РФСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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