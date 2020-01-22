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2020-01-22T12:15+0300
https://ria.ru/20200122/1563712164.html
В Москве "заминировали" более 30 станций метро
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РИА Новости

В Москве "заминировали" более 30 станций метро

10:50 22.01.2020 (обновлено: 12:15 22.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы взрывов получили все станции метро на буквы А и Б — всего 33 станции. Эвакуации — по крайней мере пока — не проводятся", — сказал он.
Кроме того, по словам собеседника агентства, поступил сигнал о бомбе в храме Христа Спасителя. Туда тоже выехали оперативные службы. Проверки проводятся и на всех московских вокзалах.
С конца прошлого года станции столичной подземки и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Волна "минирований" продолжается, причем не только в Москве и Петербурге, но и в Екатеринбурге, Волгограде, Кемерово и других городах.
Счет эвакуированных идет на тысячи. Ни одно сообщение о готовящемся взрыве не подтвердилось.
Сотрудник полиции
Вчера, 10:14
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МоскваРоссияПроисшествия
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