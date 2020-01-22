В Москве "заминировали" более 30 станций метро

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Угрозы взрывов получили все станции метро на буквы А и Б — всего 33 станции. Эвакуации — по крайней мере пока — не проводятся", — сказал он.

Кроме того, по словам собеседника агентства, поступил сигнал о бомбе в храме Христа Спасителя. Туда тоже выехали оперативные службы. Проверки проводятся и на всех московских вокзалах.

С конца прошлого года станции столичной подземки и другие объекты практически ежедневно получают сообщения о якобы заложенных бомбах. Волна "минирований" продолжается, причем не только в Москве Петербурге , но и в Екатеринбурге, Волгограде, Кемерово и других городах.