Матвиенко пожелала удачи членам нового правительства

"Сегодня перед правительством стоят новые серьёзные вызовы, и чтобы эффективно на них ответить, нужна команда, и председатель правительства внёс предложения по кандидатурам, руководствуясь главными критериями - чтобы это люди были профессиональные, опытные, прошедшие школы в тех или иных сферах, это современно мыслящие люди, образованные. И это вселяет уверенность, что у них все получится. И хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, и чтобы все получилось", - сказала Матвиенко.