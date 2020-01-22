Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора

Это решение поддержали 158 членов верхней палаты парламента при одном голосе против и одном воздержавшемся.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Чайку за конструктивное сотрудничество.

"Ваша работа на высоком, крайне важном, ответственном посту генерального прокурора в течение почти четырнадцати лет стала важной вехой в развитии главного надзорного ведомства страны. Авторитет прокуратуры непререкаем, эффективность ее работы ни у кого не вызывает сомнения", — сказала она.

Матвиенко добавила, что россияне в самых непростых ситуациях обращаются именно в прокуратуру, потому что знают, что там помогут и остановят беззаконие. В том, что у ведомства такой высокий авторитет, есть и заслуга Чайки, отметила она.

Спикер вручила Чайке почетную грамоту и пожелала ему успеха в новой работе. "Это знак особого доверия главы государства", — сказала она.

Накануне стало известно, что Чайка станет полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Новым генеральным прокурором стал Игорь Краснов, который до этого был заместителем председателя Следственного комитета. За его кандидатуру проголосовали 163 сенатора.