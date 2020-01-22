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2020-01-22T11:54+0300
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Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора
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РИА Новости

Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора

10:33 22.01.2020 (обновлено: 11:54 22.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора.
Это решение поддержали 158 членов верхней палаты парламента при одном голосе против и одном воздержавшемся.
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
Вчера, 11:00
Чайка дал напутствие Краснову
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Чайку за конструктивное сотрудничество.
"Ваша работа на высоком, крайне важном, ответственном посту генерального прокурора в течение почти четырнадцати лет стала важной вехой в развитии главного надзорного ведомства страны. Авторитет прокуратуры непререкаем, эффективность ее работы ни у кого не вызывает сомнения", — сказала она.
Матвиенко добавила, что россияне в самых непростых ситуациях обращаются именно в прокуратуру, потому что знают, что там помогут и остановят беззаконие. В том, что у ведомства такой высокий авторитет, есть и заслуга Чайки, отметила она.
Спикер вручила Чайке почетную грамоту и пожелала ему успеха в новой работе. "Это знак особого доверия главы государства", — сказала она.
Накануне стало известно, что Чайка станет полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Новым генеральным прокурором стал Игорь Краснов, который до этого был заместителем председателя Следственного комитета. За его кандидатуру проголосовали 163 сенатора.
Краснов начал работать в прокуратуре в 1997 году. Он вел такие громкие дела, как убийство Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
Юрий Чайка
20 января, 14:11
Биография Юрия Чайки
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Формирование нового правительстваСовет Федерации РФЮрий ЧайкаПолитика
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