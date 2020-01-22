На Сахалине годовалая девочка утонула в ванне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели годовалой девочки в Южно-Сахалинске, которая в среду утонула дома в ванне, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.
"Информация о гибели ребенка поступила в ведомство в среду в 06.28 (22.28 мск вторника) от медиков скорой помощи. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в пятом часу утра 24-летняя местная жительница в ванной комнате купала своих двух дочерей. Во время купания мать оставила девочек без присмотра в ванне, наполненной водой, и ушла. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила одну из дочерей лежащей в ванне без признаков жизни", - говорится в сообщении.
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По информации следкома, прибывшая бригада скорой помощи не смогла реанимировать ребенка. Согласно акту судебно-медицинского исследования, смерть ребенка наступила от механической асфиксии при утоплении.
"Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка действиям матери девочки", - отмечается в пресс-релизе.
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