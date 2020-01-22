На Сахалине годовалая девочка утонула в ванне

"Информация о гибели ребенка поступила в ведомство в среду в 06.28 (22.28 мск вторника) от медиков скорой помощи. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в пятом часу утра 24-летняя местная жительница в ванной комнате купала своих двух дочерей. Во время купания мать оставила девочек без присмотра в ванне, наполненной водой, и ушла. Вернувшись через некоторое время, она обнаружила одну из дочерей лежащей в ванне без признаков жизни", - говорится в сообщении.